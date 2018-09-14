Сергей Плотников: Думаю, матч со «Спартаком» зрителям понравился

— Насколько важно забросить первую шайбу? — Конечно, важно. Чем дольше оттягиваешь, тем сложнее играть, потому что не чувствуешь уверенность. Так что чем раньше это случилось, тем лучше.

— У вас получилось довольно силовое звено. Задача была задавить соперника в первую очередь? — Задачи простые — играть и показывать лучший свой хоккей, взаимодействовать в тройке. Никто не отменяет голов и силовой борьбы, этого требуют от каждой пятерки, так что неважно, кто будет на поле. У нас много ребят и в запасе, каждый должен делать все на поле, чтобы доказать, что достоин играть в следующем матче.

«Спартак» сегодня вышел поиграть или побиться? — Думаю, и то, и другое. Получилась, наверное, хорошая игра, контратаки были и у них, и у нас. Зрителям, думаю, понравилось. Тренеру не очень.