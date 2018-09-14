Фернандеш ждет ответа от руководства «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после ничьей в матче 7-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1) заявил, что требует уважения от руководства железнодорожников.

— Понятно, что я не буду вечно играть за «Локомотив», — сказал Фернандеш в интервью «СЭ». — Одни игроки уходят, другие приходят, это обычная футбольная жизнь. Но я требую уважения, и считаю, что его не проявили. Так что причина не в деньгах. Учитывая, сколько титулов мы выиграли в последние годы, деньги отходят на второй план. В принципе это все, что я хотел сказать по ситуации с контрактом.

— Когда это неуважение проявилось?

— Мы разговариваем на разные темы уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью с Фернандешем — здесь

Локомотив — Динамо М