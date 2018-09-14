Терри: работаю над получением тренерской лицензии

Бывший защитник «Астон Виллы» и «Челси» Джон Терри провёл тренировку вместе с лондонским клубом. Об этом футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме».

«Было здорово сегодня вернуться в «Челси», чтобы провести с парнями тренировку и поработать над получением тренерской лицензии уровня А», — написал Терри.

Видео доступно на странице Джона Терри в «Инстаграме».

Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в московский «Спартак» . Экс-капитан «Челси» заявил, что принял решение отказаться от подписания контракта с красно-белыми после совещания с семьёй.

Ранее английские СМИ сообщали, что «Челси» предложил 37-летнему защитнику должность в структуре клуба.

Терри выступал за основную команду лондонцев с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы».