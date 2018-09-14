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Терри: работаю над получением тренерской лицензии
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Терри: работаю над получением тренерской лицензии 

Чемпионат.com + ещё 9 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший защитник «Астон Виллы» и «Челси» Джон Терри провёл тренировку вместе с лондонским клубом. Об этом футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме».
«Было здорово сегодня вернуться в «Челси», чтобы провести с парнями тренировку и поработать над получением тренерской лицензии уровня А», — написал Терри.
Видео доступно на странице Джона Терри в «Инстаграме».
Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в московский «Спартак». Экс-капитан «Челси» заявил, что принял решение отказаться от подписания контракта с красно-белыми после совещания с семьёй.
Ранее английские СМИ сообщали, что «Челси» предложил 37-летнему защитнику должность в структуре клуба.
Терри выступал за основную команду лондонцев с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы».
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