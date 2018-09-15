Украинская спортсменка очаровала фанатов своей прекрасной фигурой

Украинская легкоатлетка Марина Бех поразила своих фанатов своей обворожительной фигурой, сообщает "Советский спорт"

На фотографии, опубликованной в инстаграме спортсменки, Бех позирует в откровенном купальнике. Легкоатлетка бежит по пляжу, и из ее подписи можно узнать, что девушка скучает по тренировкам. Бех обворожительно улыбается. Поклонники оценили сексуальную фигуру легкоатлетки и засыпали ее комплиментами. Фото оценили почти 5 тысяч пользователей.

Ранее олимпийская чемпионка порадовала подписчиков кокетливой фотографией с Мальдив.