Президент «Наполи» Де Лаурентис продолжает скупать клубы. На очереди — «Хайдук»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о готовности приобрести «Хайдук» из Сплита. Об этом сообщает Sportske Novosti.

«Дайте мне шанс, и я куплю «Хайдук», — сказал Де Лаурентис.

«Хайдук» — один из самых популярных клубов Хорватии. Он 6 раз становился чемпионом страны. В последние годы клуб испытывает серьезные финансовые трудности. На данный момент владельцами клуба являются болельщики.

Напомним, летом 2018 года Де Лаурентис приобрел итальянский «Бари». Прежние владельцы клуба (семья Галлетти) были признаны банкротами, в результате чего команда была расформирована. Новый сезон «Бари» начал в Серии D.