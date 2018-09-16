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Каррера: почему играет Ханни? Ребята, давайте вы договоритесь между собой
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Каррера: почему играет Ханни? Ребята, давайте вы договоритесь между собой 

Чемпионат.com + ещё 24 5 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с «Ахматом».
«Почему играет Ханни? Ребята, давайте вы договоритесь между собой. Ханни не играет — спрашиваете почему. Ханни играет — задаёте тот же вопрос. Он сегодня играет, потому что он это заслужил. Впереди нас ждёт много матчей, поэтому будем пользоваться всеми игроками на сто процентов.
Что касается того, усложнила ли подготовку к матчу смена тренера у соперника, то да, конечно, мы не знаем, как они сегодня будут играть. Но, главное, мы подготовились к тому, как нам самим играть. Впереди у нас немалое количество матчей, и я думаю, что кто-то из молодых ещё появится в центре обороны», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».
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