Главы думских фракций почтут память участников освобождения Смоленска

Руководители фракций Государственной Думы в полдень 15 сентября возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата и блоку «город-герой Смоленск» в Александровском саду в Москве.

А в в 14:00 на ледовой арене ЦСКА начнётся товарищеский матч по хоккею с шайбой, посвященный 75-летию освобождения Смоленщины. Будут соревноваться любительская хоккейная команда Смоленской области и команда «Красные звёзды».

Смоленская наступательная операция продолжалась с 7 августа по 2 октября 1943 года. 25 сентября войска Западного фронта освободили Смоленск — важнейший стратегический узел обороны немецко-фашистских войск на западном направлении.