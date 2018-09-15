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Главы думских фракций почтут память участников освобождения Смоленска
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Главы думских фракций почтут память участников освобождения Смоленска 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Руководители фракций Государственной Думы в полдень 15 сентября возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата и блоку «город-герой Смоленск» в Александровском саду в Москве.
В торжественной церемонии, посвящённой 75-летней годовщине освобождения Смоленской земли от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, примут участие избранный от региона Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»), а также министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Смоленской области Алексей Островский и заместитель министра обороны Тимур Иванов.
А в в 14:00 на ледовой арене ЦСКА начнётся товарищеский матч по хоккею с шайбой, посвященный 75-летию освобождения Смоленщины. Будут соревноваться любительская хоккейная команда Смоленской области и команда «Красные звёзды».
В числе игроков — Сергей Неверов, Тимур Иванов, а также легенды отечественного хоккея Александр Якушев, Сергей Макаров, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Сергей Бабинов, Андрей Николишин, Владимир Воробьев, Алексей Бадюков, Игорь Щадилов, Алексей Трощинский.
Смоленская наступательная операция продолжалась с 7 августа по 2 октября 1943 года. 25 сентября войска Западного фронта освободили Смоленск — важнейший стратегический узел обороны немецко-фашистских войск на западном направлении.
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