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Монпелье — Страсбург: прогноз на количество голов
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Монпелье — Страсбург: прогноз на количество голов 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В одном из матчей пятого тура чемпионата Франции «Монпелье» примут «Страсбург». "Евро-Футбол.ру" пытается понять, чего ждать зрителям от противостояния на «Стад де ля Моссон».
Монпелье
"Монпелье" начал новый футбольный год с домашнего поражения от «Дижона». После этого команда Мишеля Тер-Закаряна собралась с мыслями и набрала семь очков в трёх последующих матчах. Словом, к домашнему поединку против «Страсбурга» «паладины» подходят в отличном расположении духа.
Страсбург
"Страсбург", напротив, здорово стартовал, обыграв на выезде крепкий «Бордо». Однако после этого подопечные Тьерри Лоре смогли раздобыть только один зачётный балл в трёх поединках Лиги 1. Страсбуржцы находятся рядом с зоной вылета и планируют подняться хотя бы в район экватора.
Статистика личных встреч
"Монпелье" — «Страсбург»: +8=16-16. Разница мячей: 41-53.
Раньше расстановка сил во французском футболе была совершенно иной, а потому не стоит удивляться тому факту, что «Страсбург» имеет преимущество в очных матчах чемпионата с «Монпелье».
Интересные факты
— «Монпелье» не побеждал в 8 последних домашних матчах Лиги 1 (5 ничьих, 3 поражения).
— «Страсбург» проиграл 9 из 12 последних гостевых игр чемпионата (победа и 2 ничьих).
— «Страсбург» не проигрывал «Монпелье» в 4 последних очных матчах в рамках Лиги 1 (2 победы, 2 ничьи).
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
"Монпелье" подходит к матчу в статусе фаворита, однако в последнее время «паладины» слабо играют дома. «Страсбург» имеет шансы взять очки, а потому субботняя игра обещает получиться упорной. Наша ставка: «Тотал меньше 2,5» с коэффициентом 1.67.
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