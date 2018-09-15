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Прогноз на матч Дижон — Анже: у кого больше шансов на победу
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Прогноз на матч Дижон — Анже: у кого больше шансов на победу 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В одной из игр пятого тура Лиги 1 «Дижон» примет «Анже». Команда Оливье Далл’Ольо стала одним из открытий нового сезона и хочет продолжать радовать своих фанатов. Получится ли?
Дижон
"Дижон" стал одним из открытий стартового отрезка чемпионата Франции. Команда Оливье Далл’Ольо выиграла три стартовых матча, забив в них восемь голов, однако затем весьма неожиданно в родных стенах проиграла «Кану» (0:2). В субботу дижонцы рассчитывают вернуться на тропу побед.
А вот «Анже» пока не радует своих фанатов. Команда Стефана Мулена начала чемпионат с трёх поражений, зато перед международной паузой в родных стенах минимально обыграла «Лилль». «Чёрно-белые» не прочь продолжать побеждать.
Статистика личных встреч
"Дижон" — «Анже»: +2=0-2. Разница мячей: 7-8.
В чемпионатах Франции «Дижон» и «Анже» по два раза обыгрывали друг друга.
Интересные факты
— Во всех 4 очных матчах чемпионата между «Дижоном» и «Анже» проходила ставка «Тотал больше 2,5».
— «Дижон» в трёх стартовых турах победил, а в четвёртом — проиграл. «Анже» показывал результаты с точностью до наоборот.
— «Анже» проиграл 5 из 6 последних гостевых матчей чемпионата Франции (одно поражение).
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
После международной паузы «Дижон» полон желания реабилитироваться перед своими фанатами за неожиданное поражение от «Кана». Наша ставка: «Дижон» с форой (0)" с коэффициентом 1.55.
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