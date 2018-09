Тухель — первый тренер в истории «ПСЖ», выигравший 5 стартовых матчей

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель стал первым тренером в истории клуба, под руководством которого команда выиграла 5 стартовых матчей в чемпионате Франции, сообщает Opta. Парижане в пятницу разгромили «Сент-Этьен» (4:0).

Ранее «ПСЖ» в лиге 1 обыграл «Ним» (4:2), «Анже» (3:1), «Генгам» (3:1) и «Кан» (3:0).

5 — Thomas Tuchel has became the first Paris' manager to win his first five games in Ligue 1 after his arrival. Qualität. #PSGASSE pic.twitter.com/8a3mNkiyjF

— OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) 14 сентября 2018 г.