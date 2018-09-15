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Рашид Рахимов: «Необходимо не уступить „Спартаку“ в деталях»
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Рашид Рахимов: «Необходимо не уступить „Спартаку“ в деталях» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Новый главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» отметил, что ему неважно против кого играть в первом матче после назначения. Грозненская команда в воскресенье сыграет со "Спартаком"​.
— Сложно ли начинать работу с клубом именно со встречи со «Спартаком»?
— Если честно, не задумывался об этом. Календарь уже составлен, выбирать не приходится. Больше волнует то, в каком состоянии сейчас находится наша команда, а вопрос «против кого играть» отходит на второй план.
— Что собираетесь противопоставить красно-белым?
— Необходимо сыграть правильно и организованно, не уступить «Спартаку» в деталях. Если все получится — хорошо, нет — ничего страшного, продолжим стремиться к лучшей игре, этот процесс ведь занимает не одну и не две недели. Определимся с тем, что хотим показывать на поле, и шаг за шагом станем двигаться в этом направлении. (Иван Торопцев)
Полностью интервью Рахимова
"Спартак" — «Ахмат»: российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 19.00 (мск)
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