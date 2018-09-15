«Бавария» — «Байер»: кто победит в матче

Центральная встреча третьего тура Бундеслиги состоится в Мюнхене.

Бавария

Текущий сезон мюнхенцы уже начали с победы в Суперкубке. Нико Ковач со своим новым коллективом разобрался с бывшими подопечными, «Айнтрахт» уступил 5:0. В двух стартовых турах «Бавария» забила шесть мячей, по три в каждом из матчей. Не смогли навязать борьбы ни «Хоффенхайм», ни «Штуттгарт». Похоже, что Нико Ковач ведёт свою новую команду к новому чемпионскому титулу.

Байер

Леверкузенский клуб каждый раз считается одним из фаворитов турнира, но в этот раз «аспириновые» начали очень неудачно. Ноль очков за два тура при одном забитом мяче — это не тот результат, который ждут в Леверкузене.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Бавария» — «Байер» пройдёт на канале «Матч! ТВ», 15.09.2018 в 16:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Бавария" — «Хоффенхайм»: +16=7-3. Разница мячей: 48:22.

В прошло сезоне «Бавария» дома была сильнее 3:1.

Интересные факты

— В прошлом сезоне «Бавария» трижды обыграла «Байер» с общим счётом 12:4.

— Последний раз «Байер» набирал очки в Мюнхене в октябре 2013 года.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Бавария" явный фаворит встречи. На их стороне моральное состояние, уровень игроков, родные трибуны, личные встречи. Даже для одного забитого мяча «Байеру» придётся постараться, П1 — 1,22.