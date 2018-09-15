Прогноз на матч «Авангард» — «СКА-Хабаровск»: кто победит

Курск сразится с Хабаровском у себя дома.

Авангард

После десяти туров ФНЛ курский клуб забрался на четвёртую строчку в турнирной таблице. В крайний игровой день «Авангард» обыграл «Краснодар-2», одержав третью подряд победу.

СКА-Хабаровск

Приход Вадима Евсеева на тренерский мостик несильно улучшил результаты. В последнем туре хабаровчане поделили очки с «Сочи».

Где смотреть матч

Поединок «Авангард» — «СКА-Хабаровск» состоится в Курске на стадионе «Трудовые резервы» (вместимость:11329), 15.09.2018 в 17:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Авангард" — «СКА-Хабаровск»: +0=2-4. Разница мячей: 5:12.

Курск ещё не обыгрывал хабаровчан.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Евсеев наверняка подготовил команду, словно на последний бой. «Авангард» в отличном моральном состоянии. Ждём ничью, Х-3,10.