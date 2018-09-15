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Прогноз на матч «Авангард» — «СКА-Хабаровск»: кто победит
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Прогноз на матч «Авангард» — «СКА-Хабаровск»: кто победит 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Курск сразится с Хабаровском у себя дома.
Авангард
После десяти туров ФНЛ курский клуб забрался на четвёртую строчку в турнирной таблице. В крайний игровой день «Авангард» обыграл «Краснодар-2», одержав третью подряд победу.
СКА-Хабаровск
Приход Вадима Евсеева на тренерский мостик несильно улучшил результаты. В последнем туре хабаровчане поделили очки с «Сочи».
Где смотреть матч
Поединок «Авангард» — «СКА-Хабаровск» состоится в Курске на стадионе «Трудовые резервы» (вместимость:11329), 15.09.2018 в 17:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Авангард" — «СКА-Хабаровск»: +0=2-4. Разница мячей: 5:12.
Курск ещё не обыгрывал хабаровчан.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Евсеев наверняка подготовил команду, словно на последний бой. «Авангард» в отличном моральном состоянии. Ждём ничью, Х-3,10.
Константин Лицин
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