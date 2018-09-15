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Где смотреть матч «Челси» — «Кардифф Сити»
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Где смотреть матч «Челси» — «Кардифф Сити» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Челси» с Маурицио Сарри сыграет в пятом туре АПЛ с «Кардифф Сити». Матч запланирован на 17:00, его проигнорировали многие каналы, в отличие от «Матч ТВ», который собирается демонстрировать картинку в прямом эфире.
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