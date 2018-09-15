Где смотреть матч «Челси» — «Кардифф Сити»

«Челси» с Маурицио Сарри сыграет в пятом туре АПЛ с «Кардифф Сити». Матч запланирован на 17:00, его проигнорировали многие каналы, в отличие от «Матч ТВ», который собирается демонстрировать картинку в прямом эфире.