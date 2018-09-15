Рашид Рахимов: «У Пилипчука нет реваншистских настроений перед игрой со „Спартаком“

— Вашим помощником в «Ахмате» стал Роман Пилипчук, предыдущее место работы которого «Спартак».

— Если хотите узнать, есть ли у Романа реваншистские настроения, отвечу: ничего подобного, он, как и все, спокойно готовится к очередной игре. Ни разу не слышал, чтобы он заострял внимание на том, что впереди встреча именно со «Спартаком». Наверное, для журналистов это важная история, но для нас — абсолютно нормальная ситуация. К тому же, если только на москвичей настраиваться как-то по-особенному, как тогда поступать с другими соперниками? Мы должны одинаково относиться ко всем матчам.

— Пилипчук дает «Ахмату» какую-то уникальную информацию о «Спартаке»?

— Нет, идет обычный подготовительный процесс. Я в принципе и сам анализирую соперников, знаю многие вещи. Роман может что-то подсказать детально, но с момента его ухода от красно-белых прошло уже полгода, а за этот срок многое может измениться. (Иван Торопцев)

Полностью интервью Рахимова

"Спартак" — «Ахмат»: российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 19.00 (мск)