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Рашид Рахимов: «У Пилипчука нет реваншистских настроений перед игрой со „Спартаком“
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Рашид Рахимов: «У Пилипчука нет реваншистских настроений перед игрой со „Спартаком“ 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Новый главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» отметил, что у его помощника Романа Пилипчука нет реваншистских настроений перед матчем 7-го тура чемпионата России со "Спартаком". Ранее он работал в московском клубе.
— Вашим помощником в «Ахмате» стал Роман Пилипчук, предыдущее место работы которого «Спартак».
— Если хотите узнать, есть ли у Романа реваншистские настроения, отвечу: ничего подобного, он, как и все, спокойно готовится к очередной игре. Ни разу не слышал, чтобы он заострял внимание на том, что впереди встреча именно со «Спартаком». Наверное, для журналистов это важная история, но для нас — абсолютно нормальная ситуация. К тому же, если только на москвичей настраиваться как-то по-особенному, как тогда поступать с другими соперниками? Мы должны одинаково относиться ко всем матчам.
— Пилипчук дает «Ахмату» какую-то уникальную информацию о «Спартаке»?
— Нет, идет обычный подготовительный процесс. Я в принципе и сам анализирую соперников, знаю многие вещи. Роман может что-то подсказать детально, но с момента его ухода от красно-белых прошло уже полгода, а за этот срок многое может измениться. (Иван Торопцев)
Полностью интервью Рахимова
"Спартак" — «Ахмат»: российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча — в 19.00 (мск)
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