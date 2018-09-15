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«Чертаново» — «Сибирь»: кто победит в матче
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«Чертаново» — «Сибирь»: кто победит в матче 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Чертаново» сыграет против «Сибири».
Чертаново
Многие специалисты недооценили «Чертаново», которое десять туров сумело забраться на восьмую позицию. Главный директор коллектива уверяет, что четверо его игроков на карандаше у грандов европейского футбола. Почему бы и нет?
Сибирь
"Сибирь" не может одержать победу уже четыре тура к ряду. Новосибирцы, таким образом, оказались в зоне вылета.
Где смотреть матч
Поединок «Чертаново» — «Сибирь» состоится в Домодедово на стадионе «Авангард» (вместимость: 6000), 15.09.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Чертаново" — «Сибирь»: +0=0-0. Разница мячей: 0:0.
Команды впервые встретятся между собой.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Чертаново" в прошлом туре показало отменный футбол в Тамбове. Нынешняя «Сибирь» по зубам молодым «чертятам», П1-2,25.
Константин Лицин
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