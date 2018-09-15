«Чертаново» сыграет против «Сибири».
Чертаново
Многие специалисты недооценили «Чертаново», которое десять туров сумело забраться на восьмую позицию. Главный директор коллектива уверяет, что четверо его игроков на карандаше у грандов европейского футбола. Почему бы и нет?
Сибирь
"Сибирь" не может одержать победу уже четыре тура к ряду. Новосибирцы, таким образом, оказались в зоне вылета.
Где смотреть матч
Поединок «Чертаново» — «Сибирь» состоится в Домодедово на стадионе «Авангард» (вместимость: 6000), 15.09.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Чертаново" — «Сибирь»: +0=0-0. Разница мячей: 0:0.
Команды впервые встретятся между собой.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Чертаново" в прошлом туре показало отменный футбол в Тамбове. Нынешняя «Сибирь» по зубам молодым «чертятам», П1-2,25.