«Чертаново» — «Сибирь»: кто победит в матче

«Чертаново» сыграет против «Сибири».

Чертаново

Многие специалисты недооценили «Чертаново», которое десять туров сумело забраться на восьмую позицию. Главный директор коллектива уверяет, что четверо его игроков на карандаше у грандов европейского футбола. Почему бы и нет?

Сибирь

"Сибирь" не может одержать победу уже четыре тура к ряду. Новосибирцы, таким образом, оказались в зоне вылета.

Где смотреть матч

Поединок «Чертаново» — «Сибирь» состоится в Домодедово на стадионе «Авангард» (вместимость: 6000), 15.09.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Чертаново" — «Сибирь»: +0=0-0. Разница мячей: 0:0.

Команды впервые встретятся между собой.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Чертаново" в прошлом туре показало отменный футбол в Тамбове. Нынешняя «Сибирь» по зубам молодым «чертятам», П1-2,25.