«Сочи» — «Мордовия»: кто победит в матче

«Сочи» ждёт в гости «Мордовию».

"Сочи" проиграл всего дважды в десяти турах. И оба раза с одинаковым счётом 1:0. Это позволяет команде Точилина находиться в одном заветном балле от четвёрки сильнейших.

Мордовия

"Мордовия" в двух крайних турах сыграла с одинаковым счётом 1:0. Победа над «Лучом» и поражение от «Томи» заставляет саранский клуб играть на победу сегодня.

Где смотреть матч

Поединок «Сочи» — «Мордовия» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» (вместимость: 47659), 15.09.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Сочи" — «Мордовия»: +0=0-5 Разница мячей: 3:13.

Ни одной победы в пяти очных встречах у хозяев этой встречи.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Сочи" фаворит встречи по мнению букмекеров и специалистов. Настало время менять статистику личных встреч в свою пользу, П1-1,80.