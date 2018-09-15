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«Сочи» — «Мордовия»: кто победит в матче
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«Сочи» — «Мордовия»: кто победит в матче 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Сочи» ждёт в гости «Мордовию».
"Сочи" проиграл всего дважды в десяти турах. И оба раза с одинаковым счётом 1:0. Это позволяет команде Точилина находиться в одном заветном балле от четвёрки сильнейших.
Мордовия
"Мордовия" в двух крайних турах сыграла с одинаковым счётом 1:0. Победа над «Лучом» и поражение от «Томи» заставляет саранский клуб играть на победу сегодня.
Где смотреть матч
Поединок «Сочи» — «Мордовия» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» (вместимость: 47659), 15.09.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Сочи" — «Мордовия»: +0=0-5 Разница мячей: 3:13.
Ни одной победы в пяти очных встречах у хозяев этой встречи.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Сочи" фаворит встречи по мнению букмекеров и специалистов. Настало время менять статистику личных встреч в свою пользу, П1-1,80.
Константин Лицин
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