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Нижегородская «Спарта» проведет товарищеские матчи с «Липецком»
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Нижегородская «Спарта» проведет товарищеские матчи с «Липецком» 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Женская нижегородская волейбольная команда «Спарта» в рамках подготовки к новому сезону, который стартует 25 сентября матчами Кубка России в Нижнем Новгороде, проведет три товарищеских матча.
Как сообщает пресс-служба «Спарты», игры состоятся с 15 по 17 сентября. Соперницами подопечных Слободана Радивоевича станут волейболистки «Липецка», которые по итогам прошлого сезона на финише чемпионата обошли «Спарту» и заняли четвертое место.
Первая встреча пройдет в формате открытой тренировки. Начало разминки в 18:30. Вход во Дворец спорта «Северная звезда» свободный.
Напомним, либеро Екатерина Климина вернулась в нижегородскую «Спарту».
(12+)
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