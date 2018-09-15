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«Томь» — «Тюмень»: кто победит в матче
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«Томь» — «Тюмень»: кто победит в матче 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Лидер ФНЛ принимает «Тюмень».
В двух крайних турах «Томь» одержала победы. Последний раз удалось обыграть в гостях «Мордовию». Подобные результаты держат «Томь» на первом месте в турнирной таблице ФНЛ.
Тюмень
"Тюмень" лишь дважды за десять туров играла на выезде. При этом безвыигрышная серия «горожан» насчитывает восемь поединков.
Где смотреть матч
Поединок «Томь» — «Тюмень» состоится в Томске на стадионе «Труд» (вместимость: 15000), 15.09.2018 в 14:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Томь" — «СКА-Хабаровск»: +4=4-0. Разница мячей: 9:5.
В прошлом сезоне в Томске хозяева были сильнее, 2:0.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
Три крайних очных встречи завершились вничью. «Томь» показывает добротный футбол и ещё ни разу не проигрывала «Тюмени», П1 — 1,95.
Константин Лицин
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