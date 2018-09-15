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Омские музыканты сыграют в Китае по-новому
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Омские музыканты сыграют в Китае по-новому 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Музыканты сыграют в Поднебесной шедевры мировой классики. Причём оркестр зазвучит за рубежом по-новому. Благодаря федеральной поддержке для музыкального коллектива закупили новые инструменты. Как стало известно «Омск здесь», первыми качественное звучание услышат жители Китая.
— В конце 2018 года — начале 2019 года Омский симфонический оркестр отправится в Китай. Важно, чтобы коллектив с успехом выступал на международном уровне. В 2020 году у нас запланирован большой гастрольный тур по Великобритании, — рассказала директор Омской филармонии Ирина Лапшина. — На сцене Концертного зала сезон будет не менее интересным, чем в прошлые годы. Обещаем выступление новых коллективов, в том числе брендовых.
В числе произведений, которые омские музыканты будут исполнять в Китае, увертюра к опере «Свадьба Фигаро» и Симфония № 41 «Юпитер». Также прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Глинки и Прокофьева.
Международные гастроли Омского симфонического оркестра запланированы в конце 2018 года. В течение всего сезона в филармонии запланированы как «домашние» программы, так и большие гастрольные туры.
А новый музыкальный сезон в Омской филармонии откроется с 27 сентября. Вместе с Омским академическим симфоническим оркестром в этот день на сцену Концертного зала выйдет заслуженный артист России, пианист Борис Березовский.
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