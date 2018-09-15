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Расследование по делу об убийстве бронзового призера зимних Олимпийских игр завершают в Казахстане
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Расследование по делу об убийстве бронзового призера зимних Олимпийских игр завершают в Казахстане 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Астана, 15 сентября /Синьхуа/ — Расследование по делу об убийстве бронзового призера зимних Олимпийских игр завершается. Материалы дела об убийстве бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, казахстанского фигуриста Дениса Тена будут направлены в суд до конца сентября. Об этом в пятницу в Астане сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.
"Когда совершали преступление Денис, он боец, сразу догнал и жестко держал. Тот не мог убежать. Он держал его капитально пока второй не прибежал и не ударил его ножом", — сказал К. Касымов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Казахстана.
Ранее сообщалось, что дело расследуют по двум статьям — умышленное убийство и разбой в группе лиц из корыстных побуждений. Полицейские арестовали двух молодых людей и девушку.
19 июля Д. Тен скончался после ножевого ранения в городе Алматы. Он застал врасплох двух неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки ему нанесли ножевое ранение в бедро. Спортсмен потерял 3 литра крови. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи не сумели спасти Д. Тена из-за большой кровопотери. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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