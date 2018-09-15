В Швейцарии считают, что россияне замешаны в кибератаках на WADA

Прокуратура Швейцарии предполагает, что граждане России, которых заподозрили в шпионаже и выслали из Нидерландов, имеют отношении к кибератакам против Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Два российских шпиона, которые были арестованы в Гааге этой весной, также подозреваются в кибератаках на WADA в Луизиане», — пишет нидерландское издание NRC Handelsblad со ссылкой на заявление прокуратуры

Ранее «СП» писала, что в киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве. По словам командующего генерала Пола Накасона, РФ обладает большими возможностями в киберпространстве, которым «нам нужно будет противостоять» и, «если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать».

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