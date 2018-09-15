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Прогноз на матч «Ротор» — «Зенит-2»: кто победит
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Прогноз на матч «Ротор» — «Зенит-2»: кто победит 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Ждать ли победы от «Зенита-2»?
Ротор
За десять туров «Ротор» выиграл лишь однажды. В двух крайних очных матчах волгоградцы сыграли вничью 1:1.
Зенит-2  "Зенит-2" испытывает проблемы с физической формой. Похоже, что команда набирает её к концу первого круга, что доказывают два ничейных результата в двух последних матчах.
Где смотреть матч
Поединок «Ротор» — «Зенит-2» состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена » (вместимость: 45568), 15.09.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.
Статистика личных встреч
"Ротор" — «Зенит-2»: +2=0-0. Разница мячей: 5:1  "Ротор" дважды был сильнее своего предстоящего соперника в прошлом сезоне.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Ротор" практически полностью преобразился в межсезонье с новым главным тренером Робертом Евдокимовым. Владислав Радимов, пришедший на пост рулевого «Зенита-2» также вдохнул новую жизнь в команду. Очки нужны всем, но «Ротор» выше классом, П1-1,55.
Константин Лицин
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