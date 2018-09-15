Прогноз на матч «Ротор» — «Зенит-2»: кто победит

Ждать ли победы от «Зенита-2»?

Ротор

За десять туров «Ротор» выиграл лишь однажды. В двух крайних очных матчах волгоградцы сыграли вничью 1:1.

Зенит-2 "Зенит-2" испытывает проблемы с физической формой. Похоже, что команда набирает её к концу первого круга, что доказывают два ничейных результата в двух последних матчах.

Где смотреть матч

Поединок «Ротор» — «Зенит-2» состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена » (вместимость: 45568), 15.09.2018 в 18:00. Следить за игрой можно на портале Liveresult.

Статистика личных встреч

"Ротор" — «Зенит-2»: +2=0-0. Разница мячей: 5:1 "Ротор" дважды был сильнее своего предстоящего соперника в прошлом сезоне.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"