«Ротор» и «Зенит-2» сыграли вничью 

«Ротор» и «Зенит-2» в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ победителя не выявили — 1:1. За волгоградский клуб забил Исламнур Абдулавов. За петербуржцев отличился Даниил Пенчиков.
"Ротор" занимает 18 строчку турнирной таблицы, «Зенит-2» — последнюю.
Олимп — ФНЛ 11-й тур "Ротор" (Волгоград) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0)
Голы: Пенчиков, 65 (0:1). Абдулавов, 90+3 (1:1).
"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Байрыев, Маляров, Эдиев, Попов, Р. Воробьев, Друзин, Шарипов (Абдулавов, 74), Муллин (Самсонов, 71), Коротаев, Николаев (Мязин, 59).
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк, Скроботов, Терентьев, Бугриев, Богаев (Пенчиков, 38), Плетнев (Капленко, 74), Мусаев, Камышев, И. Воробьев (Кириллов, 60), Прудников (Рукас, 78).
Предупреждение: Кизеев, 90+5.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
15 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
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