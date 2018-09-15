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Прогноз на матч «Фортуна» — «Хоффенхайм»: кто победит
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Прогноз на матч «Фортуна» — «Хоффенхайм»: кто победит 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новобранец Бундеслиги «Фортуна» ждёт у себя дома «Хоффенхайм».
Фортуна
В прошлом сезоне «Фортуна» стала чемпионом второй Бундеслиги. Небольшой финансовый уровень в текущем сезоне позволит лишь бороться за выживание. В крайнем туре «Фортуна» смогла взять одно очко, сыграв вничью с «РБ Лейпцигом».
Хоффенхайм
В двух матчах этого сезона «деревенщины» сыграли с одинаковым счётом 3:1. Сначала «деревенщины» уступили «Баварии», затем выиграли у «Фрайбурга».
Где смотреть матч
Поединок «Фортуна» — «Хоффенхайм» состоится в Дюссельдорфе на стадионе " Эсприт-Арена" (вместимость: 54600), 15.09.2018 в 16:30. Следить за игрой можно на портале Liveresult
Статистика личных встреч
"Фортуна" — «Хоффенхайм»: +0=1-1. Разница мячей: 1:4  "Фортуна" пока что не обыгрывала «Хоффенхайм».
Интересные факты
— «Фортуна» вернулась в Бундеслигу через шесть лет.
— Крайняя очная встреча состоялась шесть лет назад, «Хоффенхайм» был сильнее 3:0.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Фортуна" надеется на госпожу удачу, а «Хоффенхайм» обязан набирать очки. Они сильнее, П2 — 1,90.
Константин Лицин
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