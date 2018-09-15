Прогноз на матч «Фортуна» — «Хоффенхайм»: кто победит

Новобранец Бундеслиги «Фортуна» ждёт у себя дома «Хоффенхайм».

Фортуна

В прошлом сезоне «Фортуна» стала чемпионом второй Бундеслиги. Небольшой финансовый уровень в текущем сезоне позволит лишь бороться за выживание. В крайнем туре «Фортуна» смогла взять одно очко, сыграв вничью с «РБ Лейпцигом».

Хоффенхайм

В двух матчах этого сезона «деревенщины» сыграли с одинаковым счётом 3:1. Сначала «деревенщины» уступили «Баварии», затем выиграли у «Фрайбурга».

Где смотреть матч

Поединок «Фортуна» — «Хоффенхайм» состоится в Дюссельдорфе на стадионе " Эсприт-Арена" (вместимость: 54600), 15.09.2018 в 16:30. Следить за игрой можно на портале Liveresult

Статистика личных встреч

"Фортуна" — «Хоффенхайм»: +0=1-1. Разница мячей: 1:4 "Фортуна" пока что не обыгрывала «Хоффенхайм».

Интересные факты

— «Фортуна» вернулась в Бундеслигу через шесть лет.

— Крайняя очная встреча состоялась шесть лет назад, «Хоффенхайм» был сильнее 3:0.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Фортуна" надеется на госпожу удачу, а «Хоффенхайм» обязан набирать очки. Они сильнее, П2 — 1,90.