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«Интер» и «Тоттенхэм» в первом тайме голов не забили
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«Интер» и «Тоттенхэм» в первом тайме голов не забили
LiveSport.Ru
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1 час назад
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LiveSport.Ru
Итальянский «Интер» и английский «Тоттенхэм» в первом тайме первого тура группы В забитыми мячами не отметились.
Небольшим игровым преимуществом владеют «шпоры» (61 против 49), но по ударам по воротам впереди итальянцы (6 против 1).
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