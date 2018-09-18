«Интер» и «Тоттенхэм» в первом тайме голов не забили

Итальянский «Интер» и английский «Тоттенхэм» в первом тайме первого тура группы В забитыми мячами не отметились.

Небольшим игровым преимуществом владеют «шпоры» (61 против 49), но по ударам по воротам впереди итальянцы (6 против 1).