Ещё
«Интер» и «Тоттенхэм» в первом тайме голов не забили
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Интер» и «Тоттенхэм» в первом тайме голов не забили 

LiveSport.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Итальянский «Интер» и английский «Тоттенхэм» в первом тайме первого тура группы В забитыми мячами не отметились.
Небольшим игровым преимуществом владеют «шпоры» (61 против 49), но по ударам по воротам впереди итальянцы (6 против 1).
LiveSport.Ru: последние новости
Витсель выйдет в старте «Боруссии» против «Брюгге» Каррера: Меня волнует место «Спартака», а не новый контракт «Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Топила печь и угорела»: умерла чемпионка Европы41
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен48
Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой1
Жена сбежала от Дзагоева7
Медаль Медведевой на ОИ посчитали заслугой Загитовой4
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение