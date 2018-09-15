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Сумасшедший гол Это`О пяткой. Видео
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Сумасшедший гол Это`О пяткой. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший нападающий «Анжи», «Барселоны», «Интера» и «Челси» Самюэль Это`О забил первый гол за «Катар СК». Камерунец пяткой поразил ворота «Аль-Шахании» в 5-м туре чемпионата Катара. Тем не менее, команда Это`О проиграла — 2:3.
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