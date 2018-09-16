Сегодня, 16 сентября, в Москве состоится матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 5 сентября стало известно о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера грозненского «Ахмата». Предыдущий наставник грозненцев Игорь Ледяхов подал в отставку неделей ранее. Рахимов уже возглавлял «Ахмат» и покинул команду в мае 2017 года после истечения срока действия контракта. При нём грозненская команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне-2016/17. Во время футбольной карьеры Рахимов выступал в составе таких клубов, как «Спартак», «Локомотив», «Реал Вальядолид» и других командах. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: отберёт ли сегодня Рашид Рахимов очки у своего бывшего клуба — «Спартака»?
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