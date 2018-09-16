Ещё
Отберёт ли сегодня Рашид Рахимов очки у своего бывшего клуба — «Спартака»?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отберёт ли сегодня Рашид Рахимов очки у своего бывшего клуба — «Спартака»? 

Чемпионат.com + ещё 3 3 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Сегодня, 16 сентября, в Москве состоится матч седьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 5 сентября стало известно о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера грозненского «Ахмата». Предыдущий наставник грозненцев Игорь Ледяхов подал в отставку неделей ранее. Рахимов уже возглавлял «Ахмат» и покинул команду в мае 2017 года после истечения срока действия контракта. При нём грозненская команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне-2016/17. Во время футбольной карьеры Рахимов выступал в составе таких клубов, как «Спартак», «Локомотив», «Реал Вальядолид» и других командах. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: отберёт ли сегодня Рашид Рахимов очки у своего бывшего клуба — «Спартака»?
Опрос доступен на PlayBuzz.
Чемпионат.com: последние новости
Дубль Ерохина принёс «Зениту» выездную победу над «Оренбургом» «Авангард» обыграл в серии буллитов «Ак Барс» и одержал пятую победу подряд Комличенко вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Чехии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила Медведевой32
Олимпийская чемпионка взбесилась из-за России6
«Лучше сдохну в подворотне»: Генич поругался с Уткиным2
12 раундов, 8 швов: как Головкин впервые проиграл21
Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение