Символическая сборная седьмого тура РПЛ. Рахимов, Ерохин, Ткачев

Рашид Рахимов возвращает игроков «Ахмат» в сборную тура

До матча «Урала» с «Ростовом» в ворота сборной седьмого тура должен был стать Иван Коновалов , но сейвы Годзюра просто невозможно проигнорировать. Ярослав отразил 4 плотных удара из-за пределов штрафной и совершил близкое к «мертвому» спасение во втором тайме. Валерий Карпин вправе расстраиваться ничьей с «Уралом», главным виновником которой стал вратарь хозяев поля.

Автор самого крутого сейва и самого красивого несостоявшегося ассиста в 7 туре. Если серьезно, на своем фланге Хольмен вместе с Кардозу не позволил «Локомотиву» практически ничего. Швед выиграл две трети единоборств, несколько раз своевременно выбрасывался на чужую половину поля и подстраховывал Кардозу, не ошибался в передаче опеки. К тому же у защитника «Динамо» 94.4 процента точных передач — космический показатель для привыкшего играть в центре обороны игрока.

Сесар Навас («Рубин»)

По сравнению с матчем прошлого тура в игре с «Енисеем» у команды Бердыева намного лучше сыграла подстраховка в тройке центральных защитников. Сорокин вовремя закрывал зону Наваса при его смещениях вперед. Испанский защитник снял весь верх в матче, совершил больше всех отборов в команде, тушил потенциально опасные атаки «Енисея», навязывая борьбу в опорной зоне своей команды. Когда подстраховка работает, Навас становится практически непроходимым защитником.

Надежно исполнил роль страхующего защитника, успевая подчищать как за своим партнером по центру защиты, так и за Кузяевым в правом полуфланге. Скорость серба уже далеко не топового уровня, но чтение игры позволяет ему оказываться первым на мяче практически в любом эпизоде.

Вся пространство от линии входа в чужую штрафную до начала средней трети — зона, в которой в матче с «Крыльями Советов» Сергею Ткачеву не было равных. Иногда Сергей передерживал мяч, пускался в дриблинг в неоправданных для этого эпизодах и лупил из невыгодных позиций, но два гола, один из которых забит красивым ударом из-за пределов штрафной, полностью оправдывают игрока.

Кадри Мохаммед («Арсенал»)

Из-за кадровых проблем «Арсенала» в центре поля сыграл опорного полузащитника и полностью справился как с оборонительными, так и с атакующими задачами. Без мяча Кадри вовремя включался в контрпрессинг, в начале атак — самостоятельно двигал мяч вперед, либо менялся местами с Григалавой, опускаясь в линию обороны. Интересно будет посмотреть на Кадри в опорной зоне против серьезного соперника, но пока игрок смотрится не на родной для себя позиции очень внушительно.

В игре с «Локомотивом» «Динамо» должно было набирать три очка, но в первом тайме матча могло потерять шансы даже на ничью. Крыховяк и Алексей Миранчук хорошо пользовались выбранной Хохловым схемой 4-1-4-1, регулярно принимая мяч в свободных зонах опорной зоны соперника. «Динамо» спас Теттех. Ганец качественно играл по своему игроку и, насколько это возможно, успевал страховать слабо сыгравшего без мяча Панченко. На счету ганца 3 перехвата и 4 отбора мяча. Игрок сполна вернул своей команде должок за удаление в первом туре.

В обороне полузащитник «Ахмата» грамотно переключался с Фернандо на Попова, собрал несколько важных подборов, один из которых привел к заработанному пенальти. Во втором тайме Михаил стал чаще подключаться к атакам, открываясь в правом полуфланге. Именно с его действий началась победная атака «Ахмата».

В чемпионате России появляется все больше гибридных полузащитников — игроков центра поля, подключающихся из глубины в чужую штрафную, чтобы ложным движением освободить зону для нападающего или самостоятельно завершить атаку команды. В этом сезоне подобным образом ярче всех себя проявляет Гжегож Крыховяк . Александр Ерохин тоже очень хорош. На уровне РПЛ Александр, начавший исполнять эту роль еще в «Ростове», идеально усвоил гибридный функционал. В играх против «Зенита» оборона соперника чаще всего сконцентрирована на опеке Дзюбы, поэтому его зону заполняет как раз Ерохин. Второй гол Александра «Оренбургу», ставший победным, — классический пример использования Ерохина Семаком.

Не обращайте внимание на отсутствие голов у косовара. На гостевую игру со «Спартаком» Рахимов выбрал тактику без номинальных нападающих, в которой Бернард Бериша должен был находить свободное пространство при перехватах мяча и обеспечивать быстрый переход команды из обороны в атаку. За чуть более 60 минут Бериша набегал внушительные для игрока атаки 7 с половиной километров — косовар постоянно включался в активный отбор на своей половине поля, став спусковым крючком прессинга «Ахмата». 2 заработанные на себе желтые карточки и пенальти дополняют картину вклада игрока в сенсационную победу его команды над «Спартаком».

У команды Гончаренко как будто продолжается прошлый сезон с теми же кадровыми проблемами. Две травмы в первом тайме матча с «Уфой» вынудили главного тренера ЦСКА положиться на Ефремова и Жамалетдинова, и они не подвели. Армейцы снова выпутываются из сложной ситуации с помощью голов своих воспитанников, два из которых на счету Тимура. Кстати, это его первый дубль во взрослой карьере.

Тренер: Рашид Рахимов («Ахмат»)

Победу «Ахмата» в Москве можно считать тренерской. Специально под «Спартак» Рахимов выбрал ранее не используемый грозненцами в этом сезоне модуль с 3 защитниками и отказался от номинальных форвардов. «Спартак» провел несколько опасных фланговых атак, но в целом «Ахмату» удалось реализовать изначальный план. Возвращение в РПЛ специалиста уровня Рашида Рахимова — однозначный плюс для чемпионата.