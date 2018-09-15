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Болельщики смогут понаблюдать за матчем «Кан» — «Лион» из джакузи на бровке
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Болельщики смогут понаблюдать за матчем «Кан» — «Лион» из джакузи на бровке 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Кан» разыграл среди фанатов два билета на необычные места на матч 5-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Два болельщика смогут понаблюдать за игрой из джакузи, установленной около углового флажка. Таким оригинальным образом клуб решил отметить партнерство с компанией по талассотерапии.
"Конечно, мы не собираемся оставлять людей на полтора часа в джакузи, у них будут рядом с полем места. Будет здорово видеть, как эти люди сидят в джакузи. Не заставим игроков специально пинать мяч в джакузи, но было бы забавно увидеть, если мяч попадет в джакузи", — говорится в заявлении «Кана».
🏖 Regarder un match de football dans un jacuzzi? C’est désormais possible avec @Thalazur et le @SMCaen 🏊‍♂️ 👉 RT + Follow @SMCaen et @Thalazur pour participer au tirage au sort. 🎁 2 mi-temps de #SMCOL dans un jacuzzi. 🍀 Résultat jeudi à 16h. #SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/rDkPwTvG7x
— Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 11 сентября 2018 г.
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