«Эвертон» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 5-го тура английской Премьер-лиги 16 сентября

«Эвертон»

«Эвертон» — единственный середняк АПЛ, который в новом сезоне еще не проигрывал. Правда и победы «ириски» не штампуют пачками — одна «виктория» за четыре тура.

Сильные стороны ливерпульцев определенно связаны с атакой: раззабивались Уолкотт и Ришарлисон (2 и 3 гола соответственно), команда стабильно владеет мячом (53% в среднем) и показывает превосходную эффективность (реализация моментов — 21,2%. Это 2-й показатель в АПЛ).

Слабой стороной видится неумение играть по счету. В четырех матчах «Эвертон» трижды забивал первым, но позволял сопернику сравнять счет. Отдельно отметим, что команда Марку Силвы играет довольно грубо.

Обычно «ириски» фолят 9-10 раз за игру, но при этом умудрились получить уже две красные карточки. Одну схлопотал Фил Ягелка, вторую — упомянутый Ришарлисон. Так что оба игру пропустят, только первый из-за травмы, а второй из-за дисквалификации.

«Вест Хэм»

Не на такой старт рассчитывал Мануэль Пеллегрини , когда приходил летом в стан «молотков». Его команда сейчас киснет на дне турнирной таблицы совсем без набранных очков. При этом «Вест Хэм» снова повторяет «успех» прошлого сезона, когда долгое время держала звание самой «дырявой» в английской Премьер-лиге.

За четыре тура лондонцы пропустили десять голов, а забили при этом всего два. Можно сколько угодно оправдываться силой соперников, а только она не помешала «Велверхэмптону» отнять очки у «Манчестер Сити», а «Брайтону» — у « Манчестер Юнайтед ».

«Молотки» же крупно сгорели что «Ливерпулю» (0:4), что «Арсеналу» (1:3). Парадокс, но уникальность нынешнего «Вест Хэма» в его повторимости. Да-да, команда Пеллегрини в точности повторяет ошибки команды Мойеса — много фолов, мало эффективности.

Календарь и таблица АПЛ За четыре тура «молотобойцы» заработали уже 13 желтых карточки (3,25 в среднем за матч). Это абсолютное лидерство в Премьер-лиге.

Прогноз

Этот матч — сказка о боли. Головной боли. У Марку Силвы голова будет болеть поиском альтернативы в атаке, у Мануэля Пеллегрини — просто болеть, общим знаменателем, так сказать.

В лазарете «Эвертона» лечатся как минимум пять потенциально основных футболиста, еще трое находятся под вопросом на участие в матче с лондонцами. Плюс дисквалификация Ришарлисона. Короче, беда.

У «Вест Хэма» потерь не много (3 игрока вылетели на долгий срок), но имеющиеся футболисты Пеллегрини уже вряд ли устраивают. В виду того, что за «ирисок» выйдет заряженный-перезаряженный резерв, а нарушать правила у лондонцев просто в крови, ждем крупного банкета предупреждений от Мартина Аткинсона.

Наша ставка — «Желтые карточки: ТБ 3,5» за 1,67.