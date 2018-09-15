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«Шинник» и «Краснодар-2» победителя не выявили
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«Шинник» и «Краснодар-2» победителя не выявили 

Спорт-Экспресс + ещё 2 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Шинник» и «Краснодар-2» сыграли вничью в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ — 2:2. В составе ярославского клуба отличились Денис Магадиев и Эдуард Булия. За краснодарскую команду забили Иван Таранов и Никита Сергеев.
"Шинник" занимает 9 строчку турнирной таблицы, «Краснодар-2» — на 4-м месте.
Олимп — ФНЛ  11-й тур  "Шинник" (Ярославль) — «Краснодар-2» — 2:2 (1:2)
Голы: Таранов, 14 (0:1). Сергеев, 16 (0:2). Магадиев, 21 (1:2). Булия, 57 (2:2).
"Шинник" (Ярославль): Яшин, Магадиев, Цховребов, Покидышев, Самошников, Нарылков (Кожемякин, 75), Шайморданов (Никулин, 63), Камилов (Алейников, 69), Самойлов (Мацхарашвили, 82), Низамутдинов, Булия.
"Краснодар-2": Сафонов, Таранов (Халназаров, 80), Назаров, Голубев, Бочко (Парадин, 60), Ивашин, Катрич, Григорян, Черников, Сергеев (Мацукатов, 46), Онугха.
Предупреждения: Нарылков, 7. Сафонов, 22. Черников, 45. Назаров, 56. Мацукатов, 65. Никулин, 87. Магадиев, 90+1.
Судья: Федотов (Москва).
15 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник».
Шинник — Краснодар-2  Все об ОЛИМП — ФНЛ — здесь
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