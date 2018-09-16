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Победительница конкурса «Хрустальная корона» осталась без хрустальной короны
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Победительница конкурса «Хрустальная корона» осталась без хрустальной короны 

Lenta.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Победительница конкурса «Мисс Саратов-2018», также известного под названием «Хрустальная корона», осталась без короны на церемонии награждения из-за закрытого в городе завода по производству стекла и хрусталя. Об этом стало известно агентству «Свободные новости».
Учредитель «Мисс Саратов» Петр Антонов объявил, что впервые за 28 лет победительнице не будут вручать хрустальную корону. Вместо символа конкурса девушке вручили хэндмейд-корону. Агенство не уточняет, из чего была изготовлена награда.
Мероприятие прошло 14 сентября на площади Чернышевского. Первой красавицей Саратова стала 22-летняя студентка экономического факультета Владислава Орчакова, поясняет паблик «Типичный Саратов» во «ВКонтакте». Во время соревнования девушки представляли «визитные карточки»: зачитывали со сцены патриотические стихи и прозу, прославляющие родной город.
В середине июля сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «Мисс Беларусь — 2018» Марии Василевич поработать в колхозе. Глава государства предположил, что девушка сможет возглавить колхоз «Родина», и спросил, умеет ли она считать на счетах.
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