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Портреты оружейников появятся на фасадах исторических зданий в Ижевске
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Портреты оружейников появятся на фасадах исторических зданий в Ижевске 

Izhlife + ещё 1 7 часов назад
Фото: Izhlife
Фасады исторических зданий Ижевска украсят черно-белые портреты знаменитых оружейников города. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.
Трафареты для создания черно-белых изображений оружейников-кафтанщиков подготовил Дмитрий Коротаев. В первую очередь их нанесут на объекты, связанными с оружейным производством.
Как отметили в пресс-службе, портреты выполнены на основе редких архивных фотографий кафтанщиков первой половины XIX века.
Также 19 сентября в 19:00 на площади Оружейников состоится видео-презентация на фасаде Русского драматического театра. Зрители увидят анимированную историю о ремесле и судьбе первых ижевских оружейников. Озвучат их актеры молодежного театра Les Partisans.
Кстати, кафтанщиками называли лучших оружейников царских времен, награжденным царским кафтаном, пошитым по специальному заказу. Этот собирательный образ можно увидеть на памятнике оружейникам в Ижевске.
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