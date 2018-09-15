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«Армавир» одержал первую победу в ФНЛ, обыграв в гостях «Спартак-2»
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«Армавир» одержал первую победу в ФНЛ, обыграв в гостях «Спартак-2» 

Чемпионат.com + ещё 3 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Спартак-2» потерпел поражение от «Армавира» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник «Армавира» Никита Безлихотнов, реализовавший пенальти на 43-й минуте. В начале второго тайма «Спартак» сравнял счёт благодаря точному удару хавбека Владислава Пантелеева. Победу гостям принёс Безлихотнов, оформивший дубль на 61-й минуте.
«Спартак-2», набрав 20 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Армавир» (5) — на 19-й строчке.
В следующем туре Футбольной национальной лиги «Спартак-2» на выезде сыграет с «Краснодаром-2», «Армавир» дома встретится с «Факелом». Оба матча состоятся 19 сентября.
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