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«Монако» будет сотрудничать с российским клубом
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«Монако» будет сотрудничать с российским клубом 

Soccer News + ещё 2 7 часов назад
Фото: Soccer News
Генеральный директор ФК «Химки» Василий Иванов заявил, что клуб хочет сотрудничать с «Монако».
"Мы объехали несколько академий в Западной Европе — в Гамбурге, во Франкфурте, других городах, изучали их опыт. Как я уже говорил, хотим сделать нашу школу лучшей в стране. Последняя поездка — в Монако, где я встречался с вице-президентом одноимённого клуба Вадимом Васильевым. Мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и игроков. Пока наметили направления, дальше будем ещё встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов. Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьёзного уровня" — приводят слова Иванова российские СМИ.
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