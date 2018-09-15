КХЛ. «Сибирь» отправила в отставку Владимира Юрзинова

Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение отправить в отставку главного тренера команды Владимира Юрзинова . Причиной тому стали неудовлетворительные результаты новосибирцев на старте чемпионата КХЛ. Напомним, что «Сибирь» проиграла во всех шести матчах текущего сезона, не набрав ни одного очка.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» Владимиром Юрзиновым", — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте новосибирской команды.

Напомним, что Юрзинов возглавил «Сибирь» в декабре 2017 года. В прошлом сезоне команде не хватило одного очка, чтобы попасть в плей-офф Кубка Гагарина.