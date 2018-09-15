Ещё
КХЛ. «Сибирь» отправила в отставку Владимира Юрзинова
Далее:
Читайте также:
Ещё

КХЛ. «Сибирь» отправила в отставку Владимира Юрзинова 

Вести.Ru + ещё 4 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение отправить в отставку главного тренера команды Владимира Юрзинова. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты новосибирцев на старте чемпионата КХЛ. Напомним, что «Сибирь» проиграла во всех шести матчах текущего сезона, не набрав ни одного очка.
"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» Владимиром Юрзиновым", — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте новосибирской команды.
Напомним, что Юрзинов возглавил «Сибирь» в декабре 2017 года. В прошлом сезоне команде не хватило одного очка, чтобы попасть в плей-офф Кубка Гагарина.
Вести.Ru: последние новости
"У меня в животе дырка": налетчик порезал двух женщин в самарском магазине Аргентинцы с Месси сыграли вничью со сборной Колумбии Ссора Нурмагомедова и Тимати: Кадыров призвал "не заниматься ерундой и наводить порядок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры9
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Сёстры Аверины записали обращение к Дзюбе
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение