КХЛ. «Сибирь» отправила в отставку Владимира Юрзинова 

Хоккейный клуб «Сибирь» принял решение отправить в отставку главного тренера команды Владимира Юрзинова. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты новосибирцев на старте чемпионата КХЛ. Напомним, что «Сибирь» проиграла во всех шести матчах текущего сезона, не набрав ни одного очка.
"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» Владимиром Юрзиновым", — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте новосибирской команды.
Напомним, что Юрзинов возглавил «Сибирь» в декабре 2017 года. В прошлом сезоне команде не хватило одного очка, чтобы попасть в плей-офф Кубка Гагарина.