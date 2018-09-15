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«Химки» обсудили перспективы сотрудничества с «Монако»
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«Химки» обсудили перспективы сотрудничества с «Монако» 

Евро-футбол.Ру 10 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Гендиректор «Химок» Василий Иванов рассказал о планах сотрудничества с «Монако».
"Все понимают, что главный областной клуб должен быть в РПЛ, так что будем только рады. В любом случае в перспективе видим «Химки» только в Премьер-лиге. Мы объехали несколько академий в Западной Европе — в Гамбурге, во Франкфурте, других городах, изучали их опыт. Как я уже говорил, хотим сделать нашу школу лучшей в стране.
Последняя поездка — в Монако, где я встречался с вице-президентом клуба Вадимом Васильевым, мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов. Пока наметили направления, дальше будем еще встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов. Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьезного уровня", — сказал Иванов.
В настоящий момент «Химки» занимают десятое место в турнирной таблице ФНЛ.
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