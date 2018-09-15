Владимир Юрзинов-младший уволен из «Сибири»

Седьмого поражения в Новосибирске решили не ждать.

Первая отставка случилась там, где перед сезоном не ждали. Владимир Юрзинов-младший казался редким тренером, находящимся в безопасности. Тем, что в прошлом сезоне команда восстала буквально из пепла и остановилась в одном очке от плей-офф, хоккейный Новосибирск обязан именно ему. Добавьте к этому давнее знакомство с Кириллом Фастовским, традиционное терпение генменеджера сибиряков и достаточно крепкий по именам состав, и получите практически нереальный сценарий со столь скорой отставкой.

Но терпеть Фастовский больше не мог. Эксперты во главе с Владимиром Плющевым уже начали во весь голос заявлять об ответственности за результат многолетнего руководителя «Сибири». Несмотря на то, что Кирилл Валерьевич врос корнями в сибирскую землю и с недавних пор стал руководителем местного филиала ФХР, за третий год без плей-офф владельцы клуба спросили бы именно с него. Старая тактика с безлимитным доверием к тренеру, которую Фастовский применял ещё год назад с Павлом Зубовым , уже не работает. Необходимо было хирургическое вмешательство.

Виноват ли Юрзинов в том, что после шести стартовых матчей на счету «Сибири» ноль очков? И да, и нет. На последней, как оказалось, пресс-конференции он достаточно жёстко прошёлся по команде. Были в этой речи и «пассажиры», и «бесхарактерные игроки», и даже одно непечатное выражение проскользнуло, что для этого интеллигентного тренера совсем несвойственно. Владимир Владимирович сетовал на то, что часть игроков выходит на лёд в «белых перчатках», но стягивать эти самые перчатки с хоккеистов — его работа.

Юрзинов, согласившись принять «Сибирь» в декабре прошлого года, не сразу понял, куда попал. Работать в Новосибирске — значит находиться в состоянии ежедневного стресса. И этот стресс, в отличие от других клубов, связан не с угрозой скорой отставки. Прежде всего, тренер должен быть готов работать с тем, что есть. Порой — в условиях регулярных задержек по зарплатам. В последнее время дела с финансированием у сибиряков более-менее наладились, но лидеров каждый год они теряют так же, как и прежде.

К тому, что в межсезонье «Сибирь» покинет основной вратарь, два ведущих защитника и сразу шесть (считая Сигарёва, которого сначала поместили в список отказов, а потом вернули) самых результативных форвардов образца прошлого сезона, Юрзинов оказался не готов. И подчёркивал это в каждом интервью. «Неприятно удивлён», «шокирован», «разозлён» — эпитеты были разные, но смысл один. Да, в Китае Владимир Владимирович тоже работал в стрессовой ситуации, где нужно было строить новую команду в нехоккейном регионе, но возможности «Куньлуня» и отсутствие лимит на легионеров смягчали все проблемы.

Почему в прошлом сезоне у Юрзинова получилось, а в этом — нет? Мы систематически критиковали Павла Зубова, но, похоже, концовку прошлого сезона новосибирцы проводили на его багаже. Это касается как предсезонной подготовки, так и организации игры в обороне. Юрзинов не стал ломать через колено стиль игры «Сибири», да и не было у него на это времени. Сезон команда заканчивала по системе Зубова, который вернулся на должность тренера по защитникам. Что сделал Юрзинов, так это раскрепостил игроков и устаканил звенья.

Можно выделить четыре основные проблемы «Сибири» в этом сезоне. Первая — неважное физическое состояние. Вторая — легионеры. Третья — нестабильная игра вратарей. И четвёртая — та самая бесхарактерность части игроков, из-за которой новосибирцы не могут вытаскивать равные матчи на зубах. И если селекция по иностранцам и вратарям — это, прежде всего, зона ответственности Фастовского, то проблемы с «физикой» лежат всецело на Юрзинове и его штабе. С бесхарактерностью всё куда сложнее. Набрали не тех игроков? Или они стали таковыми в руках этого тренера? Вопросы, вопросы.

Юрзинов-младший — адепт уважительного отношения к игрокам и здоровой атмосферы в команде. Когда он в прошлом сезоне пришёл в «Сибирь», то поразился, насколько тягостной была обстановка в раздевалке. Игроки оказались забиты, где-то даже подавлены. На коротком отрезке ослабленные вожжи сработали. Как когда-то, в начале 00-х, чех Владимир Вуйтек сделал чемпионом «Локомотив», отпустив команду после сурового Петра Воробьёва . Но оказалось, что с командой-середняком, коей все последние годы является «Сибирь», на дистанции такие методы не работают.

Будучи антагонистом Квартальнова, Скабелки и Зубова, уже бывший главный тренер «Сибири» пытался насадить на новосибирской земле своим методы, но столкнулся с суровой реальностью. В положении, когда в команде много «полуфабрикатов», а не готовых игроков, приходится сжимать тиски и выстраивать жёсткую систему. Эксперимент Фастовского с тренером-игровиком, уважительно относящимся к своим подопечным, привёл новосибирцев к последнему месту в лиге. Теперь у руководства клуба нет иного выбора, кроме как возвращаться к проверенным годами методам.

Свободных специалистов, которые являются антиподами Юрзинова, на рынке хватает. Это и Петерис Скудра , который стоит в очереди из претендентов на пост главного тренера «Динамо». В своё время он уже работал в Новосибирске, помогая Квартальнову. С Фастовским у Петериса сохранились приятельские отношения. Это и Александр Андриевский , сколотивший из скромного «Адмирала» боеспособную команду, которая попила крови в том числе и у «Сибири». Андриевский — соратник и близкий друг Андрея Скабелки, с которым «Сибирь» добивалась наивысшего успеха в своей истории.

Кто бы сейчас ни пришёл на место Юрзинова, под нового тренера понадобятся новые игроки. Самоотверженные, характерные, голодные до побед. Благо рынок свободных агентов располагает к подобным манёврам. В Высшей лиге играет Фёдор Беляков , который репутацию бесстрашного защитника заработал именно в Новосибирске. До сих пор без работы сидит Дмитрий Саюстов — не просто качественный центр третьего звена, но и настоящий боец. Можно обратить внимание и на Игоря Макарова , который не смог подписаться в московском «Динамо».