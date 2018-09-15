Большой футбол: феномен спортивный, социальный или экономический? (Ettelaat, Иран)

В настоящий момент идут к завершению 18-е Азиатские игры (Джакарта, Индонезия), но почему у иранского футбола не оказалось достаточно мотивации для участия в этом турнире? Возможно, если мы обратимся к итогам и результатам недавно прошедшего мирового футбольного первенства в России (ЧМ-2018) и его итогам для Ирана, то получим ответ на этот вопрос.

Как-то один из шахов Ирана династии Каджар смотрел футбол, находясь за границей. Через некоторое время после начала игры ему стало скучно, и он спросил: сколько футболистов всего играют на футбольном поле? Ему ответили, что на поле одновременно находится 22 игрока. Тогда он в ответ спросил: почему же тогда не бросить на поле 22 мяча, чтобы у каждого из футболистов было бы по своему мячу, и тогда им всем не пришлось бы бегать только за одним мячом?

То, зачем шах династии Каджар задал этот вопрос и что именно он этим хотел сказать, неважно, да и никто не знает этого сейчас. Важно то, что у каждого человека есть свое видение футбола. Но некоторые люди боятся высказывать свою точку зрения, а некоторые, подобно тому шаху Ирана династии Каджаров, наоборот, с легкостью об этом говорят. От футбола получают удовольствие лишь те, кто смог постичь и научился открывать для себя его тайны.

Некоторые полагают, что футболом болеют отнюдь не из-за его основных правил, а из-за тех эмоций, волнений и переживаний, которыми сопровождается игра. Но это вовсе не те эмоции, которые можно испытывать, следя за автомобильными гонками. Здесь каждый момент приносит что-то новое, и каждый забитый гол приносит свою особую радость, счастье, или, напротив, свою боль или трагедию. Таких волнений и эмоций, к примеру, не бывает в волейболе. Если взять бокс, то там, вероятно, есть похожие эмоции, но они длятся всего какие-то несколько минут, пока не закончился раунд. Но в футболе время игры — минимум 90 минут или даже больше. И боль в нем, в отличие от бокса, подобна лишь зудящей коже. Но какова природа самих этих эмоций? Возможно, кто-то скажет, что сегодняшняя жизнь в городах, наводненных машинами и разного рода технологиями, и так достаточно наполнена и даже переполнена шумом, эмоциями и волнениями. И это будет верно. Но эмоции и волнения в футболе, как и шум стадиона, — они совершенно иного сорта. Это своего рода способ психологической разрядки, которую невозможно достичь даже по выходным в конце рабочей недели, поскольку мы живем, скованные разного рода запретами и нормами человеческой этики.

На тему футбола есть один анекдот: когда команда противника пропускает первый гол, все домочадцы, окружив дедушку, также сидящего перед телевизором, вскакивают со своих мест и начинают скандировать: «Гол! Гол! Гол!…»Через несколько минут команда соперника пропускает второй гол, и на этот раз домочадцы приходят в еще больший восторг и снова, провозглашая «Гол! Гол! Гол!…», прыгая от радости, пробивают потолок в доме. Дедушка же, в полном молчании, смотрит на все это в недоумении и глазами ищет, где же на поле цветы (игра слов: «гол» означает на фарси также «цветок» — прим. перев.). Когда восторженные крики, наконец, стихают, он, удивленный, ворчит про себя: «Они не видят здесь ни одного цветка, а щебечут, словно птенцы, а вот если как-нибудь они придут ко мне в сад, то наверно, они от радости просто покончат с собой, увидев там тысячи цветов».

Суть этого анекдота в том, что те, кто находятся вокруг дедушки, смотрят на голы, как на символы красоты, так же, как дедушка смотрит в восхищении на свои цветы. Однако сам дедушка не может понять тех, кто его окружает, поскольку не видит самих этих символов. Так и сейчас, когда тысячи зрителей, заполнив трибуны стадионов, скандируют и кричат от восторга, или от горя, прохожие, которые спешат по делам за пределами стадиона, слышат и смотрят на эти восторженные крики в недоумении. Для тех, кто с футболом не знаком, вся эта беготня 22 человек на поле за одним-единственным мячиком представляет собой скучное и унылое зрелище, а у болельщиков же она вызывает восторг. И восторженные крики «Гол! Гол!», когда на поле нет никаких цветов, для незнакомых с футболом лишены всякого смысла, тогда как для болельщиков и фанатов, в этих криках и заключено все таинство игры.

Каково место футбола в жизни развивающихся стран?

Финансовый оборот в связи с трансфером игроков в год достигает колоссальных сумм в миллиарды долларов. Бразилия, каждый год выставляя свыше полутора тысяч футболистов на мировой трансферный рынок, занимает в данной области первое место. Она полностью компенсирует все, что вкладывает в развитие футбола внутри страны. Поэтому кажется, что для нее данный вид спорта — настоящий капитал, часть экономики. А как обстоит дело с Ираном? Конечно, некоторые иранцы считают, что поставляемые им в Европу легионеры — это капитал для страны, однако другие же считают, что футбол — это пустая трата денег, тем более, учитывая иностранного тренера с зарплатой в 12 миллионов долларов.

При всех успехах инвестиций в футбол в Бразилии, бразильские мастера кожаного мяча время от времени испытывают чувства истощения, когда все дивиденды от их искусства полностью уходят государству. И тогда они провоцируют чувства тех самых «прохожих», которые идут во время футбольного матча мимо стадиона — зачем нам этот футбол, мол, нужен, если он ничего стране не дает? И тогда они становятся похожими на плачущих детей, которые сидят за столом, в руках у которых вилка и нож, а на тарелке перед ними на столе, вместо еды, лежит только футбольный мяч.

И тогда бразильских мастеров, возможно, посещают мысли о том, что правительство страны, в которой столько бедных и неимущих, просто не понимает: Бразилия (страна, где неравенство между богатыми и бедными достигает наивысшей степени) вовсе не нуждается ни в проведении Чемпионата мира, ни во все больших инвестициях в футбол.

Такие высокие разрывы в уровнях доходов между самыми богатыми и бедными временами сотрясают бразильское общество и приводят к кризисам в стране. Проведение Чемпионата мира, при всем его внешнем блеске, вроде бы совершенно не сказалось на уровне благосостояния всего населения и, кажется, вовсе не стало толчком к экономическому процветанию. Видимым результатом оказалось только то, что богатые стали еще богаче, бедные и неимущие — еще беднее.

Социологический анализ

К проблеме места футбола в современном обществе существуют различные подходы и в то же время на нее имеются диаметрально противоположные точки зрения. Так, доктор Ибрахим Джафари, преподаватель университета и исследователь в области коммуникационных технологий, относительно футбола пишет: «Чемпионат мира — это совершенно особый уникальный праздник, фестиваль, аналогов которому не существует. Волнение, воодушевление, которое охватывает общества в преддверии футбольного первенства, просто несопоставимо с тем, которое возникает в связи с каким-либо другим турниром, связанным с иным видом спорта. События, связанные с мундиалем, надолго остаются в умах болельщиков и просто интересующихся футболом людей, а его образы становятся достоянием истории».

Футбол в современном мире стал всеобщим универсальным языком, и, можно сказать, самым притягательным и привлекательным зрелищем. Нации и народы постепенно осознали, что в современном мире футбол порождает своего рода «коллективный разум». Важность и понимание функции футбола и футбольных праздников в наших судьбах со временем станут яснее и будут видны отчетливее, как только мы поймем, что современность — это торжество индивидуализма, когда радости и печали у каждого свои.

Награждение победителей ЧМ-2018 по футболу

Игра в футбол в ходе истории стала, возможно, невольно, тем средством, которое в современном мире создало основу для проявления коллективных симпатий. Рационализм, искусство, творчество, которые присутствуют в футболе, являются чисто человеческими потребностями, они неотделимы от человека и всегда будут таковыми. Они все прочно заняли место среди всех других человеческих потребностей и желаний.

Порождаемые футболом чувства могут превратиться в некое подобие национальной мечты. И поэтому футбол способен превратить индивидуализм, который всегда ищет выгоду, в идеал или заветную мечту, которую ищет вся нация. И он, таким образом, напоминает те древние времена, когда наши предки, массово идеализируя героев из мифов и совершая подвиги, словно отказывались от «собственного я».

Но при этом футбол всегда отражает менталитет и культуру, свойственные данной стране или местности. Иными словами футбол, в который играют разные клубы страны и национальные команды в различных странах мира, демонстрирует нам определенную национальную идентичность. Таким образом, корни немецкого футбола (которому свойственны наступательный дух, но вместе с тем, стройность, строгость и логичность) проистекают из выносливости и приверженности законам, правилам, что является характерными чертами немецкого менталитета. Эти особенности немцев как нации закрепились и в немецком футболе. Однако есть и другие страны, такие, например, как Испания, где футбол является средством выставления напоказ своего характера, что к тому же можно понять только в контексте определенной политической ситуации (в стране). Фактически, в футбольной лиге этой страны (Испания), есть соперничество не просто между двумя главными футбольными клубами, но на деле между двумя политическими концепциями, двумя разными культурами или двумя мировоззрениями. По способу и образу той игры, того игрового стиля, которые использует та или иная национальная команда, можно судить о том, как в целом живет эта страна, даже о том, как там принято питаться или, какие там господствуют бытовые привычки. Исходя из этого, социологи, специализирующиеся на проблемах спорта, рассматривают футбол как часть культуры того или иного общества.

Для национальной сборной Хорватии, страны, представляющей воинственные Балканы, футбол — это как бы перенесение войны с поля боя на зеленые футбольные поля. Именно поэтому вся 28-летняя история хорватского футбола оказалась еще более блистательной, чем история футбола югославского, тоже весьма выдающегося. И в итоге хорватский футбол смог достичь тех результатов, которые ранее не достигались в футболе балканских народов. Нечто подобное явили миру немцы, выигравшие Кубок мира в 1954 году. Потерпев поражение на фронтах Второй мировой, немецкая нация словно получила возможность доказать миру свое величие повторно, но уже не через войну, а через футбольные победы. Тогда поверженной оказалась команда Венгрии с ее выдающимся мастером кожаного мяча Пушкашем. Так они доказали, что воинственный наступательный дух немецкой нации еще жив, и что немцы по-прежнему готовы сражаться, но только уже не на фронтах войны, а в игре.

Футбольное поле как средство выражения национальной гордости

— И каков ваш взгляд на футбол внутри страны?

«То, что обычно говорится обо всех странах — продолжает Ибрахим Джафари — касается также и нашей страны. Соответственно, чемпионат мира для стран-участников — это не только поля собственно для игры, но и поля, на которых демонстрируется гордость и честь нации. Весьма заметное присутствие нас, иранцев, на улицах и проспектах российских городов после каждой игры с участием национальной сборной, символизирует желание нации быть заметной в мире. Одно то, что мы не просто присутствовали на важнейших спортивных аренах мира, но и показали нашу силу и характера во всех играх, и не покинули соревнования с позорными результатами, явилось достаточным для того, чтобы народ поверил в национальную сборную Ирана. Вспомним вечер после игры с сильнейшим соперником Ирана, Испанией: при формальном поражении «по счету», это не было поражением по игре, и чувства поражения не осталось ни у самих игроков, ни у всей нации».

Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Республики Корея и Германии

Дух соперничества есть, таким образом, у всех народов. Но есть способ доказать свое превосходство не путем войны или политического противостояния, а благодаря международным спортивным состязаниям, которые помогут создать «мир во всем мире». Разные нации и народы, присутствующие на футбольных полях, соперничают друг с другом, пытаются доказать свое превосходство, но для того, чтобы сформировать атмосферу мира, дружбы народов, чувство единения. Все это — важнейшие потребности современного человечества. Иными словами, чемпионат мира по футболу — это универсальный язык для диалога наций, диалога, посредством которого мы сможем, на основе человеческой нравственности, продемонстрировать все лучшие качества и ценности одной конкретной нации.

О «девизе» футбола

Или — что еще человечество стремимся найти в футболе?

«Великий немецкий философ Эммануил Кант, — продолжает доктор Ибрагим Джафари, — если бы он родился и жил на два столетия позже, то вероятно, смог бы увидеть воплощение своих идей в рамках мировых футбольных чемпионатов, пускай в небольшом, миниатюрном масштабе. На исходе XVIII века, когда в Европе завершается формирование в современном понимании национальных государств, он выступает с идеей «глобального мира» и рассуждает о возможности сосуществования людей разного цвета кожи, разных рас, разных религий, языков, и разного этнического происхождения. В основу своей теории он положил императив — «Поступай с другими так, как тебе хотелось бы, чтобы поступали с тобой». Из этого он вывел и другой принцип: «В делах и поступках будь таким, чтобы человек был целью, а не средством». Реализация идеи чемпионатов мира по футболу показывает, пускай и в очень небольших размерах, что мечтания и размышления Канта не были столь уж далекими от реальности».

Таким образом, можно утверждать, что футбол — это средство или механизм, который уже смог реально объединить самые разные народы всего мира. Просмотр футбольных матчей на стадионах, в фон-зонах или киберпространстве, является своего рода социальной активностью, цель которой — делиться своими чувствами, радостями, переживаниями со зрителями, представляющими другие страны и народы (но не обязательно страну-соперника). Присутствие их вместе на разных общественных объектах (стадионах, парках, кинозалах) сегодня решает еще одну задачу — преодоление отчужденности современных людей друг от друга (как людей, представляющих одну и ту же нацию, так и разные нации).

Массовое ликование — это одно из проявлений футбола как общественного, не только спортивного феномена. Сфера спорта, особенно футбола как вида спорта номер один, — это, своего рода, пространство, которое собирает разных людей и семьи вместе, для того чтобы они радовались вместе и делились радостью и счастьем с окружающими.

«Маленькие радости»

Или массовые ликования «в разумных пределах»

«Футбольные турниры, — продолжает рассуждать доктор Ибрагим Джафари, — могут выступать как «фактор силы». Не нужно забывать, что в условиях, когда общество сталкивается с какими-либо вызовами, массовые просмотры футбола могут сплотить нацию воедино. Иными словами, футбол может быть индикатором как национальной идентичности, так массовой любви и патриотизма. Хотя радость от футбольных побед обычно быстро заканчивается, но такие быстропроходящие радости могут быть описаны как «коллективная анестезия» в обстановке экономических трудностей или даже кризисов. Кроме того, мы живем в обстановке постоянного стресса, который возникает в результате очень быстрого, интенсивного течения современной жизни. Функция подобных массовых развлечений, особенно по поводу спортивных соревнований, как раз и заключается в том, чтобы предоставить людям временную «психологическую передышку», которая нацелена не только на восстановление физических сил, но и на духовное обновление. К счастью, население Тегерана могло без особых трудностей и помех наблюдать два футбольных матча, против Испании и Португалии, на большом экране, установленном на футбольной арене «Назади». На стадион шли целыми семьями, которые в течение нескольких часов радовались, переживали, испытывали здоровые эмоции, что было расценено как весьма важный шаг социального плана с позитивными результатами. При этом было признано допустимым и присутствие на стадионе женщин (вопреки традиционным исламским канонам, не допускающим совместное присутствие мужчин и женщин на массовых зрелищах и мероприятиях — прим. перев.). В мероприятии приняли участие доктор Масуме Эбтекар, вице-президент Ирана, советник президента по делам женщин и семьи, а также несколько женщин-депутатов меджлиса (парламента). Присутствие женщин в большом числе на стадионе «Азади» было весьма позитивно расценено самими игроками национальной сборной Ирана. В данной связи уместно и интересно привести высказывание по данному поводу капитана команды-соперника, сборной Испании, Серхио Рамоса , который отметил следующее: «Для национальной сборной Ирана присутствие среди болельщиков иранских женщин, которым, наконец, разрешили спустя годы следить за игрой на стадионах, стало большим вдохновляющим фактором».

Болельщицы сборной Ирана перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Ирана и Испании

Отметим, что данной теме уделила заметное внимание и мировая пресса. К примеру, издание «Вашингтон-пост» ( The Washington post ) по этому поводу сообщило, что болельщицы-иранки особенно активно болели за команду своей страны в дни матчей национальной команды Ирана против Испании и Португалии: «Мужчины, женщины и дети, которые заранее приобрели билеты на официальные матчи турнира, все держали наготове свои мобильные телефоны, делали сэлфи, стремясь запечатлеть эти исторические моменты», — писало издание. «Подобно тому, как иранские спортсменки, участницы Олимпиад, Лида Фариман, Хома Хусейни и Зухра Нэмати, несли национальные флаги Ирана на Олимпийских играх, иранские женщины массово стремились продемонстрировать в те дни патриотизм и особенности национальной культуры страны, страстно болея за спортсменов-соотечественников», — продолжала газета. Поистине, сейчас та страсть, с которой болельщики разных стран переживают за свои команды — это есть способ продемонстрировать свою национально-культурную идентичность.

Амартья Сен, экономист, автор «теории благосостояния» и обладатель Нобелевской премии по экономике, в 8-й главе своей книги «Развитие как свобода», подчеркивает особую, яркую роль женщин в современном общественном развитии. Он приводит многочисленные примеры и свидетельства того, что женщины нередко берут на себя те общественные функции, которые ранее находились в руках мужчин, но добиваются при этом ничуть не меньших успехов.

Возможно, все более массовое посещение женщинами стадионов и публичных спортивных мероприятий есть вовсе не результат развития и прогресса. В обществах, которые традиционно подвержены апатичности и депрессии, такие бескорыстные поступки, являются, напротив, бесценным вкладом в дальнейшее развитие культуры и в общественный прогресс. А иранское общество в данный момент своего развития, как никогда ранее в своей истории, нуждается в некой красивой мечте-сказке — но не просто мечте или бесплодной фантазии, а такой, которая будет давать надежду на будущее и на дальнейшее развитие (общества). Хотя, конечно, обществу не удастся обрести какую-то прочную веру в будущее из-за таких мимолетных событий, как чемпионат мира по футболу, но некий глоток свежей энергии и заряд бодрости такие события придать смогут. И вовсе не нужно простые и, в общем, достижимые мечты, которые охватывают народ во время чемпионата, связывать с бесконечными страданиями и кошмарами.

Тренер национальной футбольной сборной Хорватии Златко Далич после завершения финальной игры Чемпионата мира-2018 сказал: «Мы маленькая страна, но мечта у нас большая. И надеюсь, наш результат — это сигнал для малых государств: никогда не сдавайтесь, не переставайте верить. Нужно верить в свою мечту, работать не покладая рук». Но прежде всего, чтобы любую мечту претворить в жизнь, все равно сначала необходимо хоть немного помечтать.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на зрительской трибуне перед началом финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии

И на самом деле мечты и стремление к их достижению оказались ключом к успеху Хорватии и ее национальной команды. Хорватские футболисты сражались за свою мечту, бились за нее до последнего, чтобы она осуществилась. Они три раза оказывались на волосок до вылета с Чемпионата, но каждый раз, словно Феникс, восставали из пепла и становились только сильнее. И каждый раз, когда они проходили дальше, в следующую стадию, они будто рождались заново и приобретали силы из ничего. У хорватских футболистов была мечта народа, нации, которую современная история не особенно баловала. После игры с Францией, весь народ небольшой страны ликовал на улицах — ведь даже несмотря на поражение, хорваты оставались лишь в каком-то шаге от осуществления мечты, которая еще недавно казалась вообще неосуществимой. Но теперь эта мечта увековечила имя их страны и в истории, и в географии футбольного мира.

Туджман, первый в истории президент Хорватии, как-то раз высказался о роли футбола в короткой истории страны: «Футбольные победы также влияют на судьбы народов и наций, как и победы в войнах». Вероятно, именно поэтому госпожа Колинда Грабар-Китарович, нынешний президент страны, оставив на потом все важные государственные дела, отправилась в Россию вместе с болельщиками национальной сборной специальным рейсом, чтобы до конца разделить судьбу хорватских спортсменов, совершивших настоящий подвиг, поскольку они привели страну к финалу Чемпионата мира. Развитие хорватского футбола может стать настоящим примером составления стратегии развития спорта — почти с нуля и до самых высоких позиций. У этой страны, также как у Испании или Голландии, есть в распоряжении лучшие футбольные академии, и в среднем, 27% игроков национальной команды вырастают именно в стенах этих академий. Экономическую ситуацию в стране нельзя назвать благоприятной: по статистическим данным, приводимым англоязычным изданием «Экономист», ВВП на душу населения в стране составляет лишь около 1000 долларов США, это один из самых низких показателей среди европейских стран. Кроме того, страна имеет просто гигантский для своей экономики долг в размере 49,4 миллиардов долларов. Несмотря на это, рост уровня образования, доходов в сочетании с ростом продолжительности жизни показывают, показывают, что качество жизни в стране высокое. Чудо хорватского футбола заставило весь мир говорить об этом небольшом государстве на Балканах. А этот феномен показывает, что вклад в развитие спорта и успехи в нем, особенно в футболе (социальная и мобилизующая роль которого чрезвычайно высока, как было показано выше) будут стимулировать страну к дальнейшему прогрессу. А у народа на смену унынию и апатии придет вера в собственные силы и возможности.