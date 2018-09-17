Футбольная «Сибирь» рассталась с главным тренером

Главный тренер новосибирского футбольного клуба «Сибирь» Сергей Кирсанов ушёл в отставку.

«Покинул свой пост по собственному желанию», — сообщили сегодня, 17 сентября, в пресс-службе футбольного клуба.

В клубе напомнили, что Сергей Кирсанов фактически возглавил «Сибирь» в сентябре 2016 года после отставки Евгения Перевертайло, а официально контракт с ним был заключён спустя два месяца. Под руководством Кирсанова «Сибирь» заняла 15-е место в сезоне 2016/2017 и в том же сезоне вышла в четвертьфинал Кубка России. В прошлом сезоне новосибирский клуб финишировал на 7-м месте в турнирной таблице — это стало лучшим результатом «Сибири» за последние годы. Но новый сезон складывается для команды не слишком удачно: новосибирцы одержали лишь две победы в 11 матчах Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги и вылетели из розыгрыша Олимп-Кубка России на стадии 1/32 финала.

«В настоящее время футбольный клуб «Сибирь» приступил к поискам нового главного тренера. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Евгений Обгольц», — сообщили в хоккейном клубе.

В конце прошлой недели об отставке главного тренера объявил хоккейный клуб «Сибирь». Его руководство расторгло контракт с Владимиром Юрзиновым из-за неудачных выступлений команды в новом сезоне. Освободившееся место занял 50-летний белорусский специалист Александр Андриевский.