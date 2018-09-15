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«Сибирь» уволила главного тренера
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«Сибирь» уволила главного тренера 

Газета.Ru + ещё 5 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» Владимир Юрзинов — младший отправлен в отставку, сообщает ТАСС.
"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба «Сибирь» Владимиром Юрзиновым, — говорится в заявлении клубной пресс-службы, — Владимир Владимирович возглавил «Сибирь» в декабре 2017 года и сумел создать боеспособный коллектив, которому не хватило всего одного очка, чтобы выйти в плей-офф. Мы благодарим его за проделанную работу и желаем успехов в профессиональной деятельности".
Юрзинов возглавил команду в 2017 году. «Сибирь» проиграла во всех шести играх стартовавшего сезона-2018/19 и на данный момент является единственным клубом КХЛ, не набравшим ни одного очка.
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