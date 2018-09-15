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Медведев рассказал студентам о самом главном
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Медведев рассказал студентам о самом главном 

News.ru 10 часов назад
Премьер Дмитрий Медведев поприветствовал участников XVII Парада российского студенчества и напомнил им о том, как важно хорошо учиться. Глава кабинета министров отметил, что студенты достойно преодолели трудности на вступительных испытаниях и отдали своё предпочтение профессии, которая соответствует их призванию.
«Сейчас самое главное — хорошо учиться. Вы получите знания, которые позволят вам добиться успехов в самых разных областях, стать учёными, политиками, дипломатами, представителями творческих профессий», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что Медведев отметил свой очередной день рождения в семейном кругу. В пятницу, 14 сентября, премьер-министру исполнилось 53 года.
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