Медведев рассказал студентам о самом главном

Премьер Дмитрий Медведев поприветствовал участников XVII Парада российского студенчества и напомнил им о том, как важно хорошо учиться. Глава кабинета министров отметил, что студенты достойно преодолели трудности на вступительных испытаниях и отдали своё предпочтение профессии, которая соответствует их призванию.

«Сейчас самое главное — хорошо учиться. Вы получите знания, которые позволят вам добиться успехов в самых разных областях, стать учёными, политиками, дипломатами, представителями творческих профессий», — приводит слова Медведева РИА Новости

Ранее News.ru писал о том, что Медведев отметил свой очередной день рождения в семейном кругу. В пятницу, 14 сентября, премьер-министру исполнилось 53 года.