Ломаченко оседлал скакуна, Проводников уверен в Головкине, Броунера забанили в Uber — соцсети

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны полезной (и не очень) информацией. А vRINGe.com их тем временем внимательно отслеживает и традиционно предлагает вашему вниманию подборку самого интересного.

LOMA. «I'm coming back!». Ждём в декабре!? #teamlomachenko #teamloma #documentary #newdocumentary

…и занялся конным спортом

14 Сен 2018 в 4:10 PDT Александр Усик Василий Вирастюк и Виктор Винник спели в клипе

Песня «?Наш Кордон?» в исполнение Александра Усика @usykaa Василия Вирастюка @vasylvirastyuk и Виктора Винника!?

14 Сен 2018 в 5:57 PDT За 389 боёв этот подбородок ни разу не подводил Головкина

@jumpman23 #JUMPMAN #NoDraw

14 Сен 2018 в 7:17 PDT Британские боксёры предсказывают победу Геннадия Головкина

Our #CaneloGGG2 fight predictions…?@LennoxLewis = GGG@bjsaunders_ = GGG@RealCFrampton = GGG@bigdaddybunce = GGG@Rocky87Fielding = GGG@LiamBeefySmith = GGG@MartinMurrayBox = GGG@JamieMoore777 = GGG@J_Warrington = GGG@Tyson_Fury =? pic.twitter.com/tAl9UuinKJ

— Watch #CaneloGGG2 live on BT Sport Box Office? (@BTSportBoxing) 14 сентября 2018 г.

Канело Альварес работает для камер

Almost time for the bright lights. #TEAMCANELO? @makeawar

13 Сен 2018 в 1:26 PDT Битва взглядов: Роман Гонсалес — Мойсес Фуэнтес

Битва взглядов: Хайме Мигуйя — Брэндон Кук

Жервонта Дэвис арестован

Сесилия Брэкхус получила первый женский пояс от журнала The Ring

I'm so honored to receive the first Ring Magazine Women's pound-for-pound title belt. Thank you to everyone for your incredible support throughout the years! #TheFirstLadyOfBoxing @ringtv @dougiefischer

13 Сен 2018 в 8:34 PDT Хулио Сесар Чавес-младший вспомнил визит Головкина

“Nothing in life is permanent, be humble. ” #RealChampsareKind #BeReal @gggboxing @jcchavez115 @pepegomez1 @wbcmoro @thesummitgym

13 Сен 2018 в 9:15 PDT Денис Беринчик меряется очками

По очкам веду? @_o4ki.ua_ #berinchykteam? #боксер #танціззірками #катябелявская #беринчик #жужабирик

14 Сен 2018 в 7:45 PDT Гэри О’Салливан о Давиде Лемьё : «Вы чувствуете запах? Это страх, дерьмо и топлёное сало. Этот мужик наделал в штаны. Я выведу тебя в холл и размажу твою голову, жирный кусок дерьма»

"Do you smell that? That's fear, shit and grease. This man shit his pants. I'll take you out to the lobby and smash your head you LeGreasy piece of shit. "

13 Сен 2018 в 1:52 PDT …но его желанию не дали осуществиться

13 Сен 2018 в 2:22 PDT Флойд Мэйуэзер в Токио

Tokyo, Japan #Tokyo #Japan

14 Сен 2018 в 1:30 PDT Сергей Липенец сходил в баньку

14 Сен 2018 в 3:30 PDT Рёта Мурата в спарринге

今日のスパーリング カメラマンの福田直樹さんから貰いました パンチを予見する男 見事に予見されてしまった… #boxing #ボクシング #スパーリング #福田直樹 #naokifukuda #nike #dazn

14 Сен 2018 в 2:23 PDT Руслан Проводников уверен, что ещё не родился боец, который победит Геннадия Головкина

Ещё не родился тот боксёр, который может выиграть Гену. 15 сентября 2018 года Геннадий Головкин как всегда покажет умный бокс. Всем фанат и любителям бокса желаю насладиться этим зрелищем. … Гена Алга! @gggboxing… … #Россия #Казахстан #бой #бокс #чемпион #друг #ГеннадийГоловкин #гена #головкин #teamRP #Vkteam #teamprovodnikov #teamruslan #teamGolovkin #GGG #GGGcanelo #hbo #boxing #ЕР86

14 Сен 2018 в 3:16 PDT Винки Райт с командой победил нокаутом на турнире по гольфу

Me and my team KO’d the competition?‍♂️

13 Сен 2018 в 1:10 PDT Давид Бенавидес провёл спарринги с Фрэнси Нтету

Solid work today with my brotha @fran_cynatra

13 Сен 2018 в 1:05 PDT Эдриену Броунеру закрыли доступ к приложению Uber после инцидента с водителем

Улыбающийся Питер Киллин

Smiling don’t cost money it’s takes great experiences #animalstatus @touredesigns

14 Сен 2018 в 7:03 PDT Дмитрий Кудряшов о возвращении в ринг

@dmitry__kudryashov ✊??15 сентября ⏰18-00?Кемерово, ГЦС «Кузбасс»? «Real Boxing» #КудряшовЖур?Россия 24 (Кузбасс), СТС (Кузбасс)?FightSpace, «Бокс ТВ»

Битва взглядов Кудряшов — Жур

⠀ ⠀ ⚖️процедура взвешивания⚖️ ⠀ Дмитрий Кудряшов 91,1 кг Александру Жур 90 кг ⠀?15 сентября ⏰18-00 (мск)?Кемерово, ГЦС «Кузбасс»? «Real Boxing» #КудряшовЖур?Россия 24 (Кузбасс) СТС (Кузбасс)?FightSpace, «Бокс ТВ» @dmitry__kudryashov @boxingtv.pro @grigory_drozd

Фото с пресс-конференции вечера бокса Кудряшов — Жур

Пресс-конференция Кудряшов-Жур, Кемерово @vsenabox @ryabinskiy @ezubitskiy #GrigoryDrozd #GD #RealBoxing

13 Сен 2018 в 12:51 PDT Top Rank анонсирует реванш Ковалёва и Альвареса в 2019 году на телеканале ESPN

#AlvarezKovalev 2. Coming early 2019. Only on @ESPN.

