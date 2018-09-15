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BTS раскрыли секрет своего успеха
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BTS раскрыли секрет своего успеха 

Popcake.tv 10 часов назад
Фото: Popcake.tv
На этой неделе у корейской группы BTS состоялось большое интервью в Музее Грэмми со Скоттом Голдменом (Scott Goldman) в Лос-Анджелесе. Некоторым поклонником повезло попасть туда и сделать несколько фото с кумирами, а ещё станцевать с ним под нашумевший хит этого месяца — Idol. Но самое главное, конечно, интервью. Больше всего Скотта интересовало: в чем секрет их творческого процесса, ведь, что ни делает BTS, становится очень популярным. Джей-Хоуп (J-Hope) объяснил это тем, во-первых, музыка их группы — смесь множества стилей. Они не могут точно отнести себя к попу или рэпу, ведь прежде, чем написать песню, музыканты вдохновляются разными культурами. Во-вторых, BTS всегда полностью погружаются в работу, тщательно продумывают темы песни, пишут слова, а слушатель это чувствует. Шуга (Suga) поддержал коллегу, и добавил, что ещё и расслабленная обстановка за сценой позволяет им чувствовать себя комфортно и перед зрителями. Немаловажную часть занимает и психология музыки, которую изучают музыканты. Что имеется в виду: Шуга говорит, что песня должна помогать слушателю преодолевать проблемы, спасать от одиночества или, наоборот, поднимать настроение. То, с каким настроем они пишут песни, так они и передаются слушателям. Поэтому поклонники всегда знают, о чем в тот или иной момент думал их кумир, поэтому песни BTS всегда, что называется, западают в душу. Поэтому каждый их трек — целая история, а не обычная школьная трилогия, как это было раньше. Но создать такие истории, говорит RM, ведь они попросту могут не полюбиться поклонникам, и тогда они застопорятся на месте. Но, что мы видим сейчас: BTS числится в чарте Billboard 200, это — первая корейская группа, которая выступает на американских стадионах. Так что, эти семеро парней двигаются в верном направлении.
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