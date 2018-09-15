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Бенитес советует Саутгейту взять Джонджо Шелви в сборную Англии
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Бенитес советует Саутгейту взять Джонджо Шелви в сборную Англии 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес порекомендовал рулевому сборной Англии Гарету Саутгейту обратить внимание на полузащитника клуба Джонджо Шелви. В текущем сезоне хавбек провел два матча в чемпионате Англии. За национальную команду он отыграл шесть матчей с 2014 по 2015 год.
— Это решение Саутгейта. Я не хочу на него давить. Но если бы он спросил меня о Шелви, я бы сказал да, — цитирует Daily Mirror Бенитеса. — Он стал более опытным и более сконцентрированным. Если раньше он делал 10 вещей неправильно и 20 правильно, то теперь расклад 5 на 25. Он играет луше. Он будет забивать голы, потому что хорошо бьет из-за штрафной. Но главное для него — не забивать голы, а контролировать игру.
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