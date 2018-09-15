Газизов: «Уфа» неплохо заработала на трасферах Облякова и Стоцкого"

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

— Если говорить о трансферах на выход, то мы хорошо сработали. Неплохо заработали.

— Имеете в виду продажу Стоцкого в «Краснодар» и Облякова — в ЦСКА?

— Да.

— А что касается приобретений?

— Считаю, подписали хороших, качественных футболистов. Действовали в рамках бюджета. Что могли потратить на трансферы, то и потратили. Это я говорю про внешний рынок. Что касается внутреннего, мы работали по молодым ребятам, но не получилось их пригласить.

В настоящий момент «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.