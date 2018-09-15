Британские СМИ «похоронили» Энцо Кальзаге, затем «воскресили»

Вчера вечером, 14 сентября, британские спортивные СМИ, в том числе и топовые, распространили фейковую новость о смерти Энцо Кальзаге — отца-тренера легендарного валлийского чемпиона Джо Кальзаге (46-0, 32 КО). Племянница Энцо сообщила в Facebooк, что ее 69-летний дядя жив, но находится в очень плохом состоянии.

«Он не умер, это фальшивка. Дядя живой. Он очень плох, но всё ещё сражается», — написала она, попросив для семьи приватности и тишины в СМИ.

Энцо Кальзаге привёл сына, Джо, не только в зале Newbridge Boxing Club, но и к мировым титулам в двух дивизионах — суперсреднем и полутяжёлом.

Читайте также: Кальзаге получил лицензию менеджера, подписав двоих талантов

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.