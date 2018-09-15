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Британские СМИ «похоронили» Энцо Кальзаге, затем «воскресили»
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Британские СМИ «похоронили» Энцо Кальзаге, затем «воскресили» 

Vringe.com 10 часов назад
Фото: Vringe.com
Вчера вечером, 14 сентября, британские спортивные СМИ, в том числе и топовые, распространили фейковую новость о смерти Энцо Кальзаге — отца-тренера легендарного валлийского чемпиона Джо Кальзаге (46-0, 32 КО). Племянница Энцо сообщила в  Facebooк, что ее 69-летний дядя жив, но находится в очень плохом состоянии.
«Он не умер, это фальшивка. Дядя живой. Он очень плох, но всё ещё сражается», — написала она, попросив для семьи приватности и тишины в СМИ.
Энцо Кальзаге привёл сына, Джо, не только в зале Newbridge Boxing Club, но и к мировым титулам в двух дивизионах — суперсреднем и полутяжёлом.
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