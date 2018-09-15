Владимир Юрзинов-младший отправлен в отставку с поста главного тренера «Сибири» 

«Сибирь» объявила о расставании с главным тренером Владимиром Юрзиновым-младшим.
Клуб принял решение уволить специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19.
«Владимир Владимирович возглавил «Сибирь» в декабре 2017 года и сумел создать боеспособный коллектив, которому не хватило всего одного очка, чтобы выйти в плей-офф-2018.
Мы благодарим Владимира Владимировича за проделанную работу в ХК «Сибирь» и желаем успехов в профессиональной деятельности», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
«Сибирь» потерпел шесть поражений кряду на старте нового сезона КХЛ, не набрав ни одного очка.
Это первая тренерская отставка в сезоне-2018/19.