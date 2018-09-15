Юрзинов-ст. об отставке сына: нужно разбираться, почему «Сибирь» разбежалась

Заслуженный тренер Владимир Юрзинов-старший прокомментировал увольнение своего сына Владимира Юрзинова-младшего с поста главного тренера новосибирской «Сибири». Напомним, руководство новосибирского клуба уволило тренера из-за слабых результатов — команда проиграла все шесть стартовых матчей сезона, не заработав ни одного очка.

«Не хотелось бы на эту тему говорить. Не могу сказать, что мне надоело — всё-таки это мой сын. Но в этой ситуации нужно разбираться глубже, детальней. Почему команда разбежалась… Нужно разбираться, чуть глубже смотреть», — сказал Юрзинов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным