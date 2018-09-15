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Юрзинов-ст. об отставке сына: нужно разбираться, почему «Сибирь» разбежалась
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Юрзинов-ст. об отставке сына: нужно разбираться, почему «Сибирь» разбежалась 

Чемпионат.com 10 часов назад
Заслуженный тренер Владимир Юрзинов-старший прокомментировал увольнение своего сына Владимира Юрзинова-младшего с поста главного тренера новосибирской «Сибири». Напомним, руководство новосибирского клуба уволило тренера из-за слабых результатов — команда проиграла все шесть стартовых матчей сезона, не заработав ни одного очка.
«Не хотелось бы на эту тему говорить. Не могу сказать, что мне надоело — всё-таки это мой сын. Но в этой ситуации нужно разбираться глубже, детальней. Почему команда разбежалась… Нужно разбираться, чуть глубже смотреть», — сказал Юрзинов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
53-летний Юрзинов ранее также работал в «Торпедо», «Северстали», «Салавате Юлаеве», «Куньлуне» и в нескольких финских клубах.
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